Сен-Пьер, Намаюнас и Диллашоу получили бонусы от UFC

В ночь с 4 на 5 ноября в Нью-Йорке состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 217. После его завершения организация традиционно назвала спортсменов, завоевавших бонусы.

Так, новый чемпион промоушна в среднем весе Жорж Сен-Пьер получил бонус $ 50 тыс. за лучшее «представление вечера». Канадец досрочно справился с Майклом Биспингом.

Такую же сумму за «представление вечера» получила Роуз Намаюнас, нокаутировавшая Йоанну Енджейчик и забравшая у неё таким образом титул чемпионки. Ещё $ 50 тыс. получил Ти Джей Диллашоу, также завоевавший звание чемпиона. Спортсмен одолел Коди Гарбрандта, его выступление также удостоилось звания «представления вечера», сообщает Sherdog.

По $ 25 тыс. получили Овинс Сен-Прю и Рикардо Рамос, одолевшие Кори Андерсона и Эйманна Захаби соответственно.