Уайлдер — Джошуа: больше никаких оправданий, хватит уклоняться от боя

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер после победы над Бермейном Стиверном вызвал на поединок чемпиона по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа.

«Я просто хочу доказать, что я лучший. Я знаю, что я лучший, но мне хочется доказать это. Я долго жду боя с Джошуа, и я объявляю ему войну. Король не бегает за своими поддаными, король дерётся с королями. Но если Джошуа не даст мне бой, у нас есть и другие варианты. Как бы то ни было, мир хочет боя Уайлдер — Джошуа.

Энтони, приезжай и посмотрим на меня. Хватит уклоняться, больше никаких оправданий. Назови дату боя, не жди", — приводит слова Уайлдера BoxingScene.