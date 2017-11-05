Уайт хочет организовать поединок между Джонсоном и Диллашоу

Президент UFC Дэна Уайт рассказал о дальнейших планах в отношении бойцов промоушна Деметриуса Джонсона и Ти Джея Диллашоу. Первый является чемпионом организации в наилегчайшем весе, а второй завоевал титул в легчайшей весовой категории минувшей ночью, одолев Коди Гарбрандта.

«Деметриус Джонсон уже давно выпрашивает большой бой. Теперь у него есть большой бой с Диллашоу», — рассказал Уайт на пресс-конференции после завершения турнира UFC 217.

Джонсон предыдущий бой провёл 7 октября на турнире UFC 216. Тогда он победил Рэя Борга, попутно установив рекорд по количеству успешных защит титула подряд.