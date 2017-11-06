M-1 Global представила третью часть фильма «М-1. 20 лет в деле»

Компания M-1 Global представила третью серию документального фильма, «М-1. 20 лет в деле», посвященного юбилею Лиги М-1.



В третьей части рассказывается о внутренней жизни компании, о ее сотрудниках. Вас также ждут воспоминания Яна Фримана, Эдуарда Широбокова, Виктора Корнеева, Артема Анчукова и многих других.



10 ноября в СК «Олимпийский» в Москве состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 85, которым компания M-1 Global отметит 20-летие.

Видео достуцпно на официальном канале M-1 Global в Youtube.