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175 лет назад 2016
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M-1 Global представила третью часть фильма «М-1. 20 лет в деле»

Бокс/ММА

Компания M-1 Global представила третью серию документального фильма, «М-1. 20 лет в деле», посвященного юбилею Лиги М-1.

В третьей части рассказывается о внутренней жизни компании, о ее сотрудниках. Вас также ждут воспоминания Яна Фримана, Эдуарда Широбокова, Виктора Корнеева, Артема Анчукова и многих других.

10 ноября в СК «Олимпийский» в Москве состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 85, которым компания M-1 Global отметит 20-летие.

Видео достуцпно на официальном канале M-1 Global в Youtube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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