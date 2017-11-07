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175 лет назад 2016
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Хорн намекнул, что Арум может хотеть его поражения в бою с Кроуфордом

Бокс/ММА

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Джефф Хорн поделился мыслями относительно карьерных перспектив, дав понять, что многое в этом вопросе будет зависеть от главы промоутерской компании Top Rank.

«Многие недооценивают меня. В этом моё преимущество. Меня недооценивают, а потом я побеждаю. Никто не заберёт у меня пояс легко. Боб Арум хочет, чтобы один из его бойцов сохранял этот пояс. По контракту с Арумом у меня осталось два боя, и, вероятно, встреча с Кроуфордом станет второй из них. Многое зависит от того как пройдут наши переговоры и захочет ли он продлить контракт, или захочет, чтобы победил Теренс, который является бойцом Top Rank. Но пока я должен сосредоточиться на поединке с Гэри Коркораном», — приводит слова Хорна Fightnews.

Источник: Fightnews Сообщить об ошибке
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Боб Арум Теренс Кроуфорд
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