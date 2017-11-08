WBC назначил Поветкину испытательный срок до 6 декабря 2018 года

Всемирный боксёрский совет (WBC) официально объявил о снятии пожизненной дисквалификации с боксёра Александра Поветкина. В то же время в пресс-релизе отмечается, что россиянину назначен однолетний испытательный срок (с 7 декабря 2017 года).



«Поветкину назначен однолетний испытательный срок начиная с 7 декабря 2017 года. После этого он будет освобождён от уплаты любых штрафов, если его допинг-пробы не окажутся положительными в период приостановления и испытательного срока — до 6 декабря 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы WBC.

Ранее старший партнёр компании Forward Legal Алексей Карпенко сообщил, что Поветкину, который обвинялся в нарушении антидопинговых правил, придётся выплатить штраф WBC в размере $ 250 тыс.