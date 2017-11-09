Котто: мне никогда не был интересен третий бой с Маргарито

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Мигель Котто заявил, что ему никогда не был интересен третий бой с Антонио Маргарито. На 2 декабря на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке у Котто запланирован бой с Садамом Али, после которого он намерен завершить карьеру.



В прошлом месяце Маргарито выразил сожаление, что Котто предпочёл сразиться с Али вместо того, чтобы провести третий поединок с ним.



«Я не получал никакого предложения о третьем бое с Маргарито. Мне это было неинтересно. Мне сейчас это неинтересно и никогда не будет интересно», — цитирует Котто BoxingScene.