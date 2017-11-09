Рябинский выплатит WBC штраф в $ 250 000 за Поветкина

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, чем будет грозить Александру Поветкину нарушение антидопинговых правил в испытательный период (будет действовать один год), наложенный на боксёра WBC. WBC снял пожизненную дисквалификацию с Александра Поветкина, которая была на него наложена из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил.

«Что грозит? Пожизненная дисквалификация. Уже безапелляционная», — передаёт слова Рябинского корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.



Также в ходе пресс-конференции Рябинский подтвердил, что сам выплатит штраф в $ 250 тыс., наложенный WBC на Поветкина.