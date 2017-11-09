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Рябинский выплатит WBC штраф в $ 250 000 за Поветкина

Бокс/ММА

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, чем будет грозить Александру Поветкину нарушение антидопинговых правил в испытательный период (будет действовать один год), наложенный на боксёра WBC. WBC снял пожизненную дисквалификацию с Александра Поветкина, которая была на него наложена из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил.

«Что грозит? Пожизненная дисквалификация. Уже безапелляционная», — передаёт слова Рябинского корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Также в ходе пресс-конференции Рябинский подтвердил, что сам выплатит штраф в $ 250 тыс., наложенный WBC на Поветкина.

«Мне плевать на деньги, главное – справедливость»
Александр Поветкин и Андрей Рябинский – о снятии с боксёра пожизненной дисквалификации в WBC, справедливости и деньгах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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