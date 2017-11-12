Чемпион ACB Пётр Ян подпишет контракт с UFC

Чемпион ACB Пётр Ян анонсировал скорое подписание контракта с UFC. Об этом боец сообщил посредством своей страницы в «Инстаграме».

«После последнего боя на ACB 71 моя команда связалась с мачтмейкерами UFC с целью перехода в их организацию. Они заинтересовались мной, и мы уже почти подписали контракт, но в дело вмешалась травма. Мне пришлось лечь на операцию, которая не позволит мне выступать 6-7 месяцев, а для подписания контракта необходимо быть полностью здоровым. Как только я восстановлюсь, они готовы заключить со мной соглашение!

В связи с этим я оставляю свой пояс ACB и хочу поблагодарить руководство лиги за возможность выступать в этой организации. В любом случае в дальнейшем я не рассматриваю для себя выступления в других промоушенах кроме ACB. Надеюсь, что наши отношения с руководством лиги останутся такими же хорошими и дружескими. Думаю, что в будущем наши дороги ещё пересекутся», — написал Ян.

Предыдущий поединок Ян провёл 30 сентября на турнире ACB 71 в Москве. Тогда россиянин нокаутировал Матеуса Маттоса.