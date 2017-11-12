Фроч: Миллер не готов к титульному бою

Экс-чемпион мира Карл Фроч согласен с недавно высказанным мнением Тони Белью о том, что Джарелл Миллер пока не готов к титульному бою в тяжёлом весе.



«Миллер выглядит гораздо интереснее до боя, чем во время него. Он пока не боец элитного уровня. Тяжёлый вес напоминает мне небольшой водоём, в котором в огромном количестве находятся здоровые и голодные рыбы. Посмотрим, получится ли ему оттуда выбраться живым. Но его умение трепать языком ему, безусловно, пригодится», — приводит слова Фроча BoxingScene.

Беллью: Миллер не готов к титульному бою