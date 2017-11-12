Орловский: выполнил план на бой с Альбини на 95 процентов

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский прокомментировал свою победу над Джуниором Альбини в шоу UFC Fight Night 120.



«За 20 лет карьеры не могу припомнить такого плохого времени, как 2016 год и большая часть 2017-го. Я очень счастлив, что смог одержать эту победу. Наконец-то моя тяжёлая работа на тренировках окупилась. Впервые за долгое время я смог придерживаться плана на поединок. Не на сто процентов, но максимально близко к этому. Секунданты по ходу боя просили меня не идти в клинч, но пару раз я ослушался их, так что выполнил план на бой на 95 процентов. Я доволен своим выступлением», — приводит слова Орловского MMAJunkie.