Шлеменко: отправил в Bellator справку, что здоров, жду следующего боя

Российский боец Александр Шлеменко рассказал о своём желании поскорее провести следующий бой. На данный момент россиянин временно отстранён от боёв из-за перелома руки, полученного в последнем поединке с Гегардом Мусаси на турнире Bellator.



«Стараюсь как можно быстрее восстановиться, вернуться в бой. Вот снял гипс, конечно же, рука ещё болит. Я снял гипс через две недели, а мне надо было ходить в нём четыре недели. Но быстрее восстанавливаюсь, уже тренируюсь, хочу как можно быстрее вернуться в бой.



Сейчас занимаюсь стандартно, работаю над физическими упражнениями, то есть развиваю физические качества, потому что бить травмированной рукой не могу, мне больно. Бороться тоже пока боюсь. А бегать, прыгать, махать руками — всё могу.



К сожалению, пока мы не можем добиться от Bellator (даты следующего боя), потому что я пока отстранён от боёв, у меня травма. Но мы им отправили справку о том, что я восстановился, что гипс снял и могу принимать участие (в боях). Поэтому, надеюсь, в ближайшее время мы наконец получим какую-то информацию», — рассказал Шлеменко в интервью 8NewsRu.