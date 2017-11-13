Юбилейный международный турнир «Кубок Содружества» по ММА пройдёт 17-18 ноября

Международный турнир по смешанному боевому единоборству «Кубок Содружества» пройдёт 17-18 ноября в Нижневартовске. В этом году турнир отметит своё пятилетие. Ежегодно в нём принимают участие более 100 сильнейших бойцов.

«За пять лет турнир вырос из открытого окружного соревнования до международного. Надеюсь, что количество стран-участников с каждым годом будет увеличиваться, как и расти престиж турнира. Заявиться могут все желающие спортсмены из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Не каждый турнир может похвастаться таким призовым фондом — победитель в каждом весе получит 100 тыс. рублей.

Пока ещё трудно сказать, сколько команд примут участие в Кубке Содружества, приём заявок будет идти вплоть до самого взвешивания. Уже подтвердились почти все крупные российские регионы ММА: Западная Сибирь, Северный Кавказ, Уральский федеральный округ, Южный федеральный округ.

Надеемся, что турнир привлечёт ещё больше иностранных участников. Сейчас много заявок подали наши главные соперники в командном зачёте — Казахстан, Азербайджан, заявились сильные команды Армении, Кыргызстана, Греции, Албании.

Уверен, мотивация у спортсменов высокая, участие в открытом Кубке — это возможность заявить о себе на международной арене или завершить спортивный год громкой победой на крупном турнире, а иностранные бойцы попробуют взять реванш за успех российской сборной на чемпионате мира этого года", — рассказал вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев, слова которого приводит пресс-служба организации.