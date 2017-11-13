Тайсон Фьюри может вернуться на ринг в апреле 2018 года

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри может провести свой следующий бой в апреле 2018 года. Об этом сообщил дядя и тренер Тайсона Питер Фьюри.



«Думаю, (он вернётся) в апреле следующего года», — заявил Питер Фьюри, слова которого приводит BBC.



Лагерь Фьюри считает чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа наиболее желанным соперником, однако опасается, что этот бой может не состояться вовремя. «Единственный страх состоит в том, чтобы Джошуа не был побеждён. Это бой, который хотят видеть болельщики, и это бой, которого Тайсон действительно хочет», — отметил тренер.