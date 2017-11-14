Ф. Емельяненко: соперники изучают мой стиль, приходится учиться чему-то новому

Известный российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, как с годами поменялся его подход к подготовке к боям.



«Я гораздо меньше делаю ненужной подготовки. Тренировки гораздо более сфокусированы. Поскольку сейчас у меня гораздо больше опыта, я могу проводить целенаправленное обучение, тогда как раньше я работал над всем подряд. В то же время я осознаю, что со временем мои соперники имеют возможность изучать мой стиль, так что и мне нужно адаптироваться. Я должен менять стиль, постоянно учиться каким-то новым вещам и иметь возможность оценивать всё со стороны», — цитирует Емельяненко Bloodyelbow.