100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные

Умер катмен Флойда Мейвезера-младшего

Бокс/ММА

В возрасте 88 лет ушёл из жизни знаменитый катмен Рафаэль Гарсия, сообщает BoxingScene.

Гарсия запомнился любителям бокса не только работой в углу ринга, но и своей кепкой, увешанной сотнями значков. Гарсия работал с такими известными боксёрами, как Флойд Мейвезер-младший, Алексис Аргуэйо, Вильфредо Бенитес, Чед Доусон, Роберто Дюран и другими. Всего с Гарсией работали 34 чемпиона мира.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент