Умер катмен Флойда Мейвезера-младшего

В возрасте 88 лет ушёл из жизни знаменитый катмен Рафаэль Гарсия, сообщает BoxingScene.



Гарсия запомнился любителям бокса не только работой в углу ринга, но и своей кепкой, увешанной сотнями значков. Гарсия работал с такими известными боксёрами, как Флойд Мейвезер-младший, Алексис Аргуэйо, Вильфредо Бенитес, Чед Доусон, Роберто Дюран и другими. Всего с Гарсией работали 34 чемпиона мира.