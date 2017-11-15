Вайдман: Сен-Пьер найдёт способ обхитрить всех и не драться с Уиттакером

Экс-чемпион UFC в среднем весеКрис Вайдман не верит в то, что чемпион в его дивизионе будет определён во встрече между Жоржем Сен-Пьером и Робертом Уиттакером.



«Возможен бой между Сен-Пьером и Уиттакером, но никто не верит, что он состоится. Даже Дэна Уайт не уверен в ситуации. Никакой определённости в имени чемпиона UFC в следующем году. Следующим соперником Сен-Пьера будет Тайрон Вудли, или, если он будет приносить деньги на продажах, — Конор Макгрегор. Поверьте мне, Сен-Пьер найдёт способ всех обхитрить», — цитирует Вайдмана ESPN.