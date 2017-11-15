Уайлдер: победа Фьюри над Кличко была более впечатляющей, чем победа Джошуа

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер оценивает победу Тайсона Фьюри над Владимиром Кличко более высоко, чем победу Энтони Джошуа над украинцем.



«Это было впечатляюще для многих людей. Тайсон Фьюри побил его, когда тот был чемпионом, и он дрался с ним на его территории. Это меня больше впечатлило. Для меня это было более впечатляюще, чем возвращение битого Кличко после 17-месячного простоя, чтобы его нокаутировали. Насколько это впечатляет?



Кличко мог побить Джошуа, но он принял неправильные решения на ринге, и это факт», — цитирует Уайлдера BoxingScene.