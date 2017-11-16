Возвращение на ринг Адониса Стивенсона откладывается

Возвращение на ринг чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC Адониса Стивенсона пришлось отложить. Об этом заявил промоутер канадского боксёра Ивон Мишель. Ожидалось, что свой следующий бой Стивенсон проведёт 27 января, однако для организации этого боя уже не хватает времени.



«После продолжительных переговоров с телеканалом и Элом Хэймоном мы решили отложить бой. Чтобы провести поединок 27 января, нам нужно было начать заниматься его промоушеном на этой неделе, а продавать билеты нужно было начать в субботу. Но это было невозможно, поэтому мы решили отложить бой», — цитирует Мишеля BoxingScene.



У Стивенсона до сих пор нет соперника на следующий бой. Официальным претендентом уже два года является Элейдер Альварес, который также сотрудничает с Мишелем. Промоутер обещает отправить ему несколько предложений в ближайший уик-энд. Стивенсон обязан провести следующий бой с Альваресом, если только тот сам не согласится предоставить ему возможность сразиться с другим соперником.



«Как промоутер, я разъясню Элейдеру все варианты. Но я бы порекомендовал ему то, что будет лучшим решением для всей кего карьеры, а не только на один бой. Но независимо от того, что выберет Альварес, я поддержу любое его решение», — отметил Мишель.