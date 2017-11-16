Бой Нижарадзе — Гагиев добавлен в кард турнира M-1 Challenge 86

На международном турнире M-1 Challenge 86: Битва Нартов, который пройдёт в Назрани 24 ноября в полулёгком весе, состоится бой между грузинским бойцом Сосо Нижарадзе (4-4) и представителем Республики Ингушетия Адамом Гагиевым (3-2-1).

«Чемпион Грузии по смешанным боевым единоборствам Сосо Нижарадзе дебютировал на профессиональной арене на турнире M-1 Challenge 55, где одержал уверенную победу. После этого он провёл ещё семь поединков и сейчас имеет рекорд из 4 побед и 4 поражений. Бой против Адама Гагиева качнёт это равновесие либо в плюс, либо в минус.



Его соперником станет мастер спорта по кикбоксингу Адам Гагиев, который трижды уже выступал на различных турнирах под эгидой M-1 Global и трижды – на турнирах под эгидой ACB. Помимо хороших навыков в ударной технике Адаму совсем не чужды борьба и грэпплинг, и поэтому он является по-настоящему универсальным бойцом.



Для обоих этот бой станет серьёзной проверкой на прочность, и оба будут изо всех сил стараться добыть победу», — сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.