Ковалёв провёл открытую тренировку перед боем с Шабранским

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Сергей Ковалёв провёл открытую тренировку перед поединком с украинским боксёром Вячеславом Шабранским.



Встреча этих боксёров станет главным событием турнира, запланированного на 25 ноября на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.



Для россиянина это будет первый поединок после двух поражений подряд от Андре Уорда, который впоследствии принял решение завершить карьеру, оставив вакантными отнятые у Ковалёва пояса.

Видео доступно в официальном «инстаграме» Ковалёва.