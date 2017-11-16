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Ковалёв провёл открытую тренировку перед боем с Шабранским

Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Сергей Ковалёв провёл открытую тренировку перед поединком с украинским боксёром Вячеславом Шабранским.

Встреча этих боксёров станет главным событием турнира, запланированного на 25 ноября на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Для россиянина это будет первый поединок после двух поражений подряд от Андре Уорда, который впоследствии принял решение завершить карьеру, оставив вакантными отнятые у Ковалёва пояса.

Видео доступно в официальном «инстаграме» Ковалёва.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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