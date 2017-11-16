Финкельштейн: из школы самбо вышли Емельяненко, Василевский, Нурмагомедов

Президент Всемирной ассоциации ММА (WMMAA ), почётный президент Союза ММА России, президент M-1 Global l Вадим Финкельштейн поздравил самбистов с профессиональным праздником, который отмечается 16 ноября.

«16 ноября — Всероссийский день самбо. Мы гордимся традициями национальной школы самбо. Накопив 20-летний опыт проведения международных турниров по ММА, могу с уверенностью назвать самбо самой эффективной школой смешанных единоборств.



«Поздравляю с праздником большую спортивную семью, это общий день рождения всех самбистов. Вот уже 79 лет прошло, как 16 ноября Спорткомитетом СССР самбо было признано видом спорта. Успех в ММА таких именитых самбистов, как Фёдор Емельяненко, Вячеслав Василевский, Хабиб Нурмагомедов, Виктор Немков, Анатолий Токов и др., — заслуженная награда за годы упорных тренировок, за трудолюбие и стремление достичь поставленную цель. Всех российских болельщиков приглашаю поддержать 24 ноября отечественных мастеров ММА, которые приедут покорять спортивную вершину на ярком событии уходящего года — турнире M-1 Challenge 86 в Ингушетии», — сказал Финкельштейн.