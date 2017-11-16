Уайлдер — Джошуа: я закончу твою карьеру

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер продолжает подогревать интерес к возможному противостоянию с чемпионом по версиям WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа. На этот раз американец пообещал завершить карьеру Джошуа.

«Энтони, давай организуем этот бой. Это одно из самых больших и захватывающих противостояний в истории бокса. Мы можем установить рекорд и войти в историю.

Не знаю, как ты, а я к этому готов. Ты должен с лёгкостью принять это, ведь это освежит тебя. Ты всегда готов к слабой оппозиции и зарабатываешь на этом миллионы. Понятно, что ты не хочешь оставлять это, но я завершу твою карьеру», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.