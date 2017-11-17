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Вердум предстанет перед судом за выходку в отношении Ковингтона

Бокс/ММА

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум предстанет перед судом в Австралии за свою выходку в отношении американского бойца Колби Ковингтона, сообщает MMA Junkie. Вердум бросил в Ковингтона бумерангом.

Это случилось в Австралии, где на следующей неделе Вердуму предстоит очередной поединок. Напомним, что в октябре Ковингтон достаточно жёстко отозвался о Бразилии, назвав страну помойкой, а её жителей грязными животными.

Теперь же Вердуму придётся предстать перед судом за действия, которые «несли опасность жизни» другого человека. Заседание суда запланировано на 13 декабря.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Fancy Combat.

Источник: MMAJunkie Сообщить об ошибке
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Фабрисиу Вердум
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