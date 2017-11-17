Паркер: я нокаутирую Энтони Джошуа

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер уверен в своей досрочной победе в потенциальном поединке с обладателем титулов IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа.



«Я уже представил это всё в своей голове. Я представляю Джошуа, этот стадион, и я вижу себя выступающим хорошо и нокаутирующим его.



Я уважаю его как бойца, и то, чего он добился, уважаю его силу. Но я вижу, что побью его. Я не думаю, что он сможет поймать меня. На мой взгляд, он не слишком активно двигается по рингу и быстро устаёт. Его мышечная масса будет работать против него, он не сможет таскать её все 12 раундов», — цитирует Паркера BBC.