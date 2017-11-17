Проводников будет почётным гостем на Кубке мира по боксу среди нефтяных стран

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников станет почётным гостем Кубка мира по боксу среди нефтяных стран, который пройдёт с 22 по 27 ноября в городе Белоярском.



«Кубок мира по боксу среди нефтяных стран — это для меня ещё один повод увидеться с ребятами, сфотографироваться с молодыми боксёрами, отдать дань своим фанатам, кто следил за моей карьерой, верил и болел за меня. Я считаю, что это мой долг поехать в Белоярский на юбилейный Кубок, который проходит у нас в регионе уже 15-й год. Турнир зародился в Нижневартовске и поэтому называется «нефтяным Кубком», если не ошибаюсь, семь лет подряд там проходил. Потом Кубок начал кочевать в Ханты-Мансийск, Белоярский, Сургут. На этот турнир в качестве почётного гостя впервые на югорскую землю приедет Денис Лебедев. Очень хотел бы, чтобы Денис в феврале приехал ко мне домой в Березово на мой Кубок по боксу, который будет проходить седьмой год», — рассказал Проводников, слова которого приводит пресс-служба организаторов турнира.