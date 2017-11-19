UFC Fight Night 121: Вердум победил Тыбуру

В Сиднее завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 121. Главным его событием был поединок в тяжёлом весе между Фабрисиу Вердумом и Марчином Тыбурой. Победу в нём единогласным решением судей одержал бразилец. Счёт судейских записок — 50:45, 49:46, 49:46.

Таким образом, Вердум одержал вторую победу за два месяца, в октябре на турнире UFC 216 он победил Уолта Харриса. Что касается Тыбуры, то это его первое поражение в нынешнем году. В предыдущих двух боях в 2017 году он праздновал успех (Андрей Орловский, Луис Энрике).

UFC Fight Night 121

Главное событие вечера:

Фабрисиу Вердум — Марчин Тыбура — победа Вердума единогласным решением судей

Основной кард:

Джессика Роуз Кларк — Бек Роулингс — победа Кларк раздельным решением судей

Билал Мухаммад — Тим Минс — победа Мухаммада раздельным решением судей

Джек Мэттьюз — Боян Величкович — победа Мэттьюза раздельным решением судей

Элиас Теодору — Джордан Келли — победа Теодору единогласным решением судей

Александр Волкановски — Шейн Янг — победа Волкановски единогласным решением судей

Предварительные бои:

Райан Бенуа — Ашкан Мохтарян — победа Бенуа нокаутом в третьем раунде

Ник Ленц — Уилл Брукс — победа Ленца во втором раунде удушающим приёмом Гильотина

Таи Туйваза — Рашад Колтер — победа Туйваза нокаутом в первом раунде

Фрэнк Камачо — Дэмьен Браун — победа Камачо раздельным решением судей

Надя Кассем — Алекс Чемберс — победа Кассем единогласным решением судей

Эрик Шелтон — Дженель Лауза — победа Шелтона единогласным решением судей

Адам Вичорек — Энтони Хэмилтон — победа Вичорека единогласным решением судей.