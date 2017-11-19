UFC Fight Night 121: Вердум победил Тыбуру

В Сиднее завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 121. Главным его событием был поединок в тяжёлом весе между Фабрисиу Вердумом и Марчином Тыбурой. Победу в нём единогласным решением судей одержал бразилец. Счёт судейских записок — 50:45, 49:46, 49:46.
Таким образом, Вердум одержал вторую победу за два месяца, в октябре на турнире UFC 216 он победил Уолта Харриса. Что касается Тыбуры, то это его первое поражение в нынешнем году. В предыдущих двух боях в 2017 году он праздновал успех (Андрей Орловский, Луис Энрике).
UFC Fight Night 121
Главное событие вечера:
Фабрисиу Вердум — Марчин Тыбура — победа Вердума единогласным решением судей
Основной кард:
Джессика Роуз Кларк — Бек Роулингс — победа Кларк раздельным решением судей
Билал Мухаммад — Тим Минс — победа Мухаммада раздельным решением судей
Джек Мэттьюз — Боян Величкович — победа Мэттьюза раздельным решением судей
Элиас Теодору — Джордан Келли — победа Теодору единогласным решением судей
Александр Волкановски — Шейн Янг — победа Волкановски единогласным решением судей
Предварительные бои:
Райан Бенуа — Ашкан Мохтарян — победа Бенуа нокаутом в третьем раунде
Ник Ленц — Уилл Брукс — победа Ленца во втором раунде удушающим приёмом Гильотина
Таи Туйваза — Рашад Колтер — победа Туйваза нокаутом в первом раунде
Фрэнк Камачо — Дэмьен Браун — победа Камачо раздельным решением судей
Надя Кассем — Алекс Чемберс — победа Кассем единогласным решением судей
Эрик Шелтон — Дженель Лауза — победа Шелтона единогласным решением судей
Адам Вичорек — Энтони Хэмилтон — победа Вичорека единогласным решением судей.