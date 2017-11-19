Анкахас нокаутировал Конлана и сохранил титул, Фрэмптон вернулся с победой

В ночь с 18 на 19 ноября в Белфасте (Северная Ирландия) состоялся турнир по боксу, в рамках которого состоялись два титульных боя. В легчайшем весе (до 53,5 кг) Золтан Тете отстоял пояс по версии WBO, нокаутировав Сибонисо Гонью. Попутно южноафриканец установил рекорд, одержав самую быструю победу в истории бокса в титульном бою.

Во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) филиппинец Джервин Анкахас сохранил титул по версии IBF, победив за шесть раундов хозяина ринга Джейми Конлана.

В рамках этого же вечера бокса первый бой после потери титула по версии WBA провёл Карл Фрэмптон. В десятираундовом поединке североирландец с немалым трудом одолел мексиканца Орасио Гарсию.