Гроувз: Юбэнк прогрессирует, но у него никогда не было соперника моего уровня

Чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе Джордж Гроувз поделился ожиданиями от полуфинального поединка Всемирной боксёрской суперсерии с Крисом Юбэнком. Эта встреча состоится 17 февраля в Манчестере.

«За последние годы Юбэнк сильно прогрессировал, но у него никогда не было соперников моего уровня. Этот турнир я начинал как первый сеяный и как чемпион. И я завершу его в качестве обладателя награды имени Мухаммеда Али», — приводит слова Гроувза BoxingScene.

В четвертьфинале турнира WBSS Гроувз преодолел барьер в лице Джейми Кокса, одержав победу нокаутом. Юбэнк-младший, в свою очередь, в четвертьфинале также добыл досрочную победу, нокаутировав Авни Йылдырыма.