Гроувз: Юбэнк прогрессирует, но у него никогда не было соперника моего уровня
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Чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе Джордж Гроувз поделился ожиданиями от полуфинального поединка Всемирной боксёрской суперсерии с Крисом Юбэнком. Эта встреча состоится 17 февраля в Манчестере.
«За последние годы Юбэнк сильно прогрессировал, но у него никогда не было соперников моего уровня. Этот турнир я начинал как первый сеяный и как чемпион. И я завершу его в качестве обладателя награды имени Мухаммеда Али», — приводит слова Гроувза BoxingScene.
В четвертьфинале турнира WBSS Гроувз преодолел барьер в лице Джейми Кокса, одержав победу нокаутом. Юбэнк-младший, в свою очередь, в четвертьфинале также добыл досрочную победу, нокаутировав Авни Йылдырыма.
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