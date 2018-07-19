Тилл: не пытался нанести травму Томпсону

Боец UFC Даррен Тилл подчеркнул, что не пытался нанести травму Стивену Томпсону в их очном поединке, несмотря на заявления Стивена.



«Я знаю, что Томпсон хотел запретить правилами лоу-кики. Если так, почему бы мне не ударить его по лицу с разворота. Я не хотел наносить ему травму, я пытался отключить его ногу. Это было в моей тактике. Я знаю, что ему оперировали левое колено, но я не хотел отправить его ещё раз на операцию. Мы в жестоком спорте. Нельзя просто так требовать запретить что-то. Я готов к реваншу с Томпсоном. Вот только он должен знать, что я в новом бою буду ещё сильнее», — приводит слова Тилла MTK Global.