Макдональд: бой Мейвезера и Нацукавы — постановка, Флойд так не боксирует

Чемпион Bellator в полусреднем весе Рори Макдональд считает, что выставочный поединок бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера и 20-летнего кикбоксёра Тенсина Нацукавы имел постановочный характер.

Мейвезер трижды отправлял Нацукаву в нокдаун в первом раунде, после чего угловые японца приняли решение не продолжать встречу.

«Только что посмотрел полный бой Мейвезера и Нацукавы. На мой взгляд, это выглядело очень постановочно. Поэтому я немного удивлён тем, как профессиональные бойцы реагируют на поединок, будто он настоящий.

Почему я так думаю? Флойд так не боксирует, Тенсин падал от довольно сомнительных ударов. И бой проходил в Японии, ха-ха», — написал Макдональд в «Твиттере».

Ранее поединок Мейвезера и Нацукавы постановкой назвал экс-боец UFC Брендон Шауб.