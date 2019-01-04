Де ла Хойя: Уайт, $ 500 тыс. для Джонса, реально?

Боксёрский промоутер Оскар де ла Хойя в очередной раз усомнился в состоятельности системы трансляций PPV. Поводом для этого стал гонорар бойца UFC Джона Джонса, который в главном поединке турнира UFC 232 победил Александра Густафссона и заработал фиксированный гонорар $ 500 тыс. без учёта процента от PPV.

После обнародования гонораров де ла Хойя обратился к президенту UFC Дэне Уайту через «Твиттер».

«500 тыс. для Джонса, реально? Дэна, и ты говоришь, что хочешь бороться. Подожди, пока фанаты не поймут, что PPV мертва», — написал де ла Хойя.

Фанат указал Оскару на то, что организованный им бой между Тито Ортисом и Чаком Лидделлом тоже транслировался по PPV и продал очень мало трансляций.

«И вот почему она мертва, ты, тупая задница!» — ответил де ла Хойя.

Ранее де ла Хойя и Уайт обменивались оскорблениями на фоне темы конкуренции их организаций, и Оскар вызвал президента UFC на бой.