Джошуа встретился с Роналду и назвал его величайшим всех времён

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа встретился с пятикратным обладателем «Золотого мяча», нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Совместную фотографию с португальцем Джошуа опубликовал в своём «инстаграме».

В подписи рядом с инициалами своего имени Энтони поставил смайл с гориллой. Рядом с инициалами Роналду Джошуа поставил эмодзи с козой, которая обозначает аббревиатуру GOAT, расшифровывающуюся как «Greatest of all time», что в переводе означает «величайший всех времён».

Отметим, что из представителей единоборств Роналду встречался с бойцами MMA — чемпионами UFC Кейном Веласкесом, Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.