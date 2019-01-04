Пакьяо не исключает поединка с Майки Гарсией

Чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, которому вскоре предстоит встреча с экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях Эдриеном Броунером, не исключил, что в будущем он проведёт поединок с Майки Гарсией.

«Вариантов для следующих поединков достаточно. В том числе я рассматриваю возможность боя и с Майки Гарсией. У нас один и тот же промоутер, так что это вариант. Что касается его встречи со Спенсом, то Гарсия хорош и покажет хорошее шоу», — приводит слова филиппинца Boxingnews24.

Напомним, что встреча Мэнни Пакьяо и Эдриена Броунера состоится 19 января. Что касается поединка Майки Гарсии и Эррола Спенса, то эта встреча состоится 16 марта на вечере бокса в Арлингтоне.