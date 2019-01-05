Шульте хочет драться с лучшими легковесами UFC или Bellator

Боец ММА Натан Шульте после победы на Гран-при PFL хочет дойти до вершины лёгкого дивизиона в Bellator или UFC.



«До сих пор не знаю, что будет дальше. Возьму небольшой перерыв. У меня был долгий период тренировок. Пару месяцев отдохну и позабочусь о здоровье, а затем посмотрим, что делать дальше.



Лёгкий вес в PFL был одним из самых сложных дивизионов, потому что там было много бывших бойцов UFC, неплохо там выступавших, так что у меня были сильные соперники. У меня есть то, что нужно, чтобы сражаться с лучшими в UFC и Bellator. Верю в свой потенциал.



Хабиб и Чендлер — бойцы высочайшего уровня. У меня тоже высокий уровень, но мне ещё нужно развиваться. Буду работать в зале. Но я боец и не боюсь встретиться лицом к лицу с кем-либо. Верю, я могу бороться с лучшими», — приводит слова Шульте MMAFighting.