Петтис заинтересован в переходе в полусредний вес

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис обозначил интерес в переходе в полусредний вес и встрече со Стивеном Томпсоном.



«Слышал, кто-то ищет боя? Что думаете, парни? Проявить талант в полусреднем весе и побить мальчишку?» — написал в своём «инстаграме» Энтони Петтис и прикрепил фотографию Стивена Томпсона.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Энтони Петтиса.

В последний раз Энтони Петтис выходил в октагон на турнире UFC 229 в октябре 2018 года и проиграл техническим нокаутом Тони Фергюсону. Стивен Томпсон в последний раз появлялся в октагоне в мае 2018 года на турнире UFC Fight Night 130, где уступил раздельным решением судей британцу Даррену Тиллу.