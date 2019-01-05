Усик: особого желания боксировать в России не было

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом Александр Усик признался, что в преддверии финального поединка WBSS с Муратом Гассиевым он не испытывал желания боксировать в Москве, но решил воспользоваться шансом завоевать чемпионские титулы.

«У меня не было особого желания боксировать в России, но выбор был такой: либо еду в Москву и получаю шанс стать абсолютным чемпионом мира, либо не еду и теряю шанс завоевать титулы. Решил воспользоваться шансом. О критике в свой адрес знаю, но мне всё равно. Я поехал туда, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

Знаете, когда Украина заживёт хорошо? Когда каждый честно и качественно начнёт выполнять свою работу. Я поехал в Россию и добросовестно выполнил свою работу. Пусть те, кто критикуют меня, добросовестно делают свою работу. Совесть у меня чистая, я выиграл под флагом Украины, очень люблю свою страну, но никогда не кричу об этом, а молча выполняю работу", — приводит слова Усика издание «Экспресс».