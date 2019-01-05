Арум: преждевременно говорить о том, что бой Кроуфорда с Ханом состоится

Вчера, 4 января, в ряде СМИ прошла информация о том, что экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан принял решение провести поединок с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом. Однако промоутер последнего, Боб Арум, заявил, что говорить о проведении такого боя преждевременно.

«Говорить об этом было бы слишком поспешно. Мои люди упорно работают над организацией такого поединка, но сделки ещё нет и о ней можно будет объявить, когда контракт будет готов. Но определённо это одна из тех встреч, которую мы очень хотим организовать», — приводит слова функционера World Boxing News.

Напомним, ранее сообщалось, что Теренс Кроуфорд и Амир Хан могут встретиться 20 апреля в Нью-Йорке.