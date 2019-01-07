Макгрегор хочет провести бой с Нацукавой, последним соперником Мейвезера

Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весах Конор Макгрегор намерен провести поединок по правилам смешанных единоборств с японским бойцом MMA и кикбоксинга Тенсином Нацукавой.

Напомним, в последнем бою Нацукава в Сайтаме (Япония) встретился с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером. Мейвезер трижды отправил Нацукаву в нокдаун в первом раунде, после чего угловые японца приняли решение не продолжать встречу. Матч носил выставочный характер.

«Я хочу выставочный бой с Тенсином Нацукавой в Токио. До этого лета. Пожалуйста, организуйте этот поединок немедленно. С уважением, двойной чемпион», — написал Макгрегор в «Твиттере».

Ранее бывший боец UFC Брендон Шауб заявил, что Мейвезер — Нацукава был постановочным. Об этом высказался и чемпион Bellator Рори Макдональд.