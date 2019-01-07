Девушка-боец UFC жёстко избила грабителя

Боец женского дивизиона UFC минимального веса (до 52 кг) Полиана Виана (10-2) сумела защититься от грабителя, который пытался отобрать у неё телефон, когда она в Рио-де-Жанейро ждала такси. Об этом сообщает MMA Junkie.

«Когда он заметил, что я посмотрела на него, он сел рядом со мной. Он спросил у меня время, я ответила и поняла, что он не собирается уходить. Я уже убирала свой телефон, а он сказал: «Отдай мне телефон. Не пытайся сопротивляться, потому что я вооружён». Затем он положил руку на пистолет, но я поняла, что она слишком расслабленна.



Он был очень близко ко мне. Поэтому я подумала: «Если это пистолет, у него не будет времени его достать». Я встала, выбросила два удара и удар ногой. Он упал, затем я поймала его на удушающий сзади. Потом я усадила его на то же место, где мы были раньше, и сказала: «Теперь мы будем ждать полицию».

Оказалось, что пистолет не был оружием. Это была вырезка из картона в форме пистолета. Виана удерживала руку грабителя на болевом, похожем на кимуру, пока не прибыла полиция. По словам Полианы, полиция сначала доставила преступника в травмпункт и только потом в отделение, где она подала на него заявление. Покинув полицейский участок, Полиана призналась, что у неё немного болят руки, но нет ничего серьёзного.

Виана добавила, что с ней уже случалось нечто подобное. Несколько лет назад в бразильском городке Белеме двое парней также пытались отобрать у неё телефон.