Ванзант: должна показать всем, почему я выступаю в UFC

Боец UFC Пейдж Ванзант поделилась своими ожиданиями от возвращения в октагон на турнире UFC Fight Night 143 в бою с Рэйчел Остович. По словам Ванзант, ей необходимо напомнить о себе фанатам после долгого отсутствия.



«Предстоящий поединок так же важен, как мой первый бой в UFC. Мне нужно показать всем, кто я такая и почему я выступаю в UFC. Смешанные единоборства — место, где легко забывают спортсменов. Если ты не появляешься перед толпой, то твоё имя забывают.



Я не выступала целый год, но у меня всё ещё есть поклонники, которые меня поддерживают. Но я должна показать и новым фанатам UFC, почему я здесь. Я должна проявить себя по максимуму в поединке с Остович», — приводит слова Пейдж Ванзант MMAFighting.