Холм: Крис Сайборг заслуживает реванша с Нуньес

Боец UFC Холли Холм считает, что Крис Сайборг Жустину заслуживает права на реванш с Амандой Нуньес.



«Заслуживает ли Крис Сайборг Жустину реванша после стольких лет доминирования в дивизионе и этого нокаута? Совершенно точно — да. Я верю, что она заслужила шанс снова сразиться с Амандой Нуньес. И я считаю, что Аманда должна согласиться на этот бой.



Да, разумеется, я тоже хотела бы иметь возможность встретиться с Амандой Нуньес. Это одна из тех вещей, что могут произойти. Думаю, что очень много фанатов хотели бы посмотреть на этот поединок, и я хотела бы сделать это. Надеюсь, что мы осуществим это в будущем. Но на данный момент я на сто процентов сосредоточена на Аспен Лэдд», — приводит слова Холли Холм MMAJunkie.