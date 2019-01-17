Пакьяо: то, что произошло в бою с Маркесом, больше не повторится

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо высказался о предстоящем поединке с Эдриеном Бронером, который состоится 20 января.

«Позвольте мне прояснить кое-что. Эдриен Бронер — очень сложный соперник. Он бывший чемпион. Он быстр и хороший боец. Вот почему я не хочу говорить о своём следующем поединке, пока не проведу схватку против Бронера. Я знаю, что он настроен отдать всего себя для победы, но мы готовы к этому.

Он хочет победить меня, как Маркес в нашем четвёртом поединке? То, что произошло в бою с Хуаном Мануэлем Маркесом, больше не повторится. Это была ошибка, я многое вынес после этого. Мы работали над этим в этом тренировочном лагере. Я готов к стилю Бронера. Мой возраст — это всего лишь цифра. Важно то, как вы готовитесь и как усердно работаете", — цитирует Пакьяо BoxingScene.