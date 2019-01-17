Мендес: второй бой Хабиба и Конора принесёт в три-четыре раза больше денег

Тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес хотел бы видеть реванш Хабиба и Конора Макгрегора.



«Хабиб считает так, я считаю иначе — это нормальное явление, но у кого лучшее мнение о дальнейших действиях Хабиба, так это у его отца. Никто иной так не близок с ним, как Абдулманап Нурмагомедов. После отца это я или Али Абдель-Азиз. Но дальнейшие действия всё же будут зависеть от желаний Хабиба. Возможно, даже больше, чем желания руководства UFC.



В ММА нет никого, кто мог бы принести столько денег за свой реванш, как Хабиб и Конор Макгрегор. Хабиб может хотеть боя с Тони Фергюсоном, но пока трудно что-либо сказать до того, как пройдёт заседание комиссии 29 января. Но я лично хотел бы увидеть реванш Конора и Хабиба, потому что это очень денежный бой, возможно, он принесёт в три-четыре раза больше денег, чем первый поединок», — приводит слова Мендеса MMAFighting.