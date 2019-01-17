Алду: 2019-й станет последним годом в моей карьере

Боец UFC Жозе Алду подчеркнул, что его менеджер настоял на том, чтобы поединок на турнире в Форталезе был трёхраундовым, и подчеркнул, что он планирует завершить карьеру в 2019 году.



«Моему менеджеру не понравилась идея поединка с пятью раундами. Он считает, что три раунда — идеальный поединок. Мне же неважно, сколько раундов проводить — пять или десять. Против Мойкано или кого-то ещё. У меня нет с этим проблем, я тренируюсь ради боёв.



У меня осталось три поединка по контракту, и я планирую повесить перчатки на гвоздь. 2019-й станет последним годом в моей карьере», — приводит слова Алду MMAJunkie.



Напомним, Алду встретится с Ренато Мойкано в соглавном событии турнира UFC в Форталезе 2 февраля 2019 года.