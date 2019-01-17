Экс-чемпион мира Стиверн встретится с Джойсом

23 февраля в Лондоне, на стадионе O2 Arena состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок Криса Юбэнка-младшего и Джеймса Дигейла.

В андеркарде этой встречи выступит проспект супертяжёлого веса, серебряный призёр Олимпиады Джозеф Джойс (7-0, 7 КО). Его соперником станет экс-чемпион мира по версии WBC Бермейн Стиверн, сообщает Boxingnews24.

Стиверн в последний раз появлялся на ринге в ноябре 2017 года, когда нокаутом проиграл Деонтею Уайлдеру. Что касается Джойса, то для 33-летнего соперника Стиверн станет самым серьёзным соперником на профессиональном ринге. Предыдущий бой Джозеф провёл 1 декабря 2018 года, нокаутировав на турнире в Лос-Анджелесе американца Джо Хэнкса.