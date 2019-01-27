Аскрен: осенью подерусь с Хабибом за титул в новой весовой категории

Экс-чемпион Bellator и ONE FC Бен Аскрен заявил, что уже в 2019 году оспорит титул UFC с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. По словам Аскрена, такой бой состоится в новой весовой категории.

«Слышал, что обо мне говорил Хабиб Нурмагомедов. Он поймёт свой уровень в тот момент, когда не сможет подняться со спины. Я сильно беспокою его. В октябре или ноябре этого года подерусь с ним за титул в новой весовой категории», — написал Аскрен на своей официальной странице в «Твиттере».

Бен Аскрен не так давно подписал контракт с UFC и ещё не провёл под эгидой организации ни одного поединка. Ожидается, что дебют спортсмена в промоушене состоится 2 марта 2019 года на турнире в Лас-Вегасе. Соперником Аскрена будет Робби Лоулер.