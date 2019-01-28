Макгрегор купил яхту стоимостью около $ 4 млн

Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весах Конор Макгрегор купил яхту, ориентировочная цена которой $ 3,95 млн, сообщает Daily Mail.

Конор опубликовал в «Инстаграме» видео, где он листает буклет яхты. В буклете есть цитата самого Макгрегора, сказанная им в 2013 году: «Погоня за мечтой вдохновляет меня», а также цитата боксёра Мохаммеда Али, которая гласит: «Тот, кто недостаточно смел, чтобы рисковать, ничего не добьётся в жизни».

Яхта Prestige 750 была создана по предпочтениям Макгрегора и оснащена двумя палубами, четырьмя каютами и местом для отдыха.

Напомним, что гарантированный гонорар Конора за последний бой с Хабибом Нурмагомедовым без учёта процента от продаж PPV составил 3 млн долларов. На данный момент Макгрегор ожидает решения суда Атлетической комиссии штата Невада по делу о драке на турнире UFC 229.