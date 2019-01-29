Фроч: не буду скучать по Гроувзу

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч прокомментировал новость о завершении карьеры Джорджем Гроувзом. Последний объявил о таком решении 27 января.

«Буду ли я скучать по Гроувзу? Вероятно, нет. Но я не могу отрицать, что он оказал большое и положительное влияние на завершение моей карьеры. Мы заполнили арену „Уэмбли“ и подняли планку для следующих поколений. Теперь на арене постоянно проводятся поединки. Гроувз определённо сыграл во всём этом большую роль. Но я должен быть честным, никогда не считал Джорджа умным или интересным. Вместе с тем аплодирую ему за то, что он смог стать чемпионом мира. Был рад, когда он победил Фёдора Чудинова в титульном бою.

Но повторюсь, мне не будет его не хватать, не думаю, что по нему будет скучать и британская публика, по крайней мере сейчас", — приводит слова Фроча BoxingScene.