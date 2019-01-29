Вердум просит UFC расторгнуть с ним контракт, чтобы он подрался в России

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум просит UFC расторгнуть с ним контракт. На данный момент бразилец отбывает двухлетнее отстранение от антидопинговой комисии USADA за применение допинга.

«У меня осталось два поединка по контракту с UFC, но я не могу провести их из-за бредовой ситуации с USADA. Я никогда в жизни не употреблял допинга. Я прошёл 26 тестов USADA, в моём организме никогда ничего не находили. Они меня постоянно проверяли. В этот раз они обнаружили очень маленькое, ничтожное количество вещества. И USADA понимает, что всему виной загрязнённые добавки. Но мне всё равно дали два года дисквалификации.



Я нахожусь в очень тяжёлой ситуации, потому что я не хочу прекращать выступать. Я молод. Мне 41, но в душе мне 28. И моё тело в порядке. Я люблю UFC, мне нравится работать для UFC на телевидении, но лучшим для меня решением будет освободиться от контракта. Я люблю бои и хочу продолжать драться. Это неотъемлемая часть моей жизни. Почему я должен останавливаться только потому, что так сказало USADA? Они знают, что причина в загрязнённых пищевых добавках. Они увидели провал теста и проверили снова меня через две недели. Ничего не обнаружено. Я не понимаю этого. Как можно в один момент иметь что-то в организме, а через две недели ничего не показать? Это загрязнение.



Я потратил много денег на тесты всего: протеинов и всего остального. Но ничего не нашли. Они сказали: «Тебе два года». Полагаю, что вся причина в мясе. Я ем много мяса. Я гуглил и обнаружил, что на одном рынке, не буду называть его, обнаружено именно это вещество в мясе. Я им об этом рассказал, но им было плевать.



Почему правила не одинаковы для всех? Не понимаю. Так что лучшее решение — это освобождение от контракта. Я благодарен UFC за много лет работы. USADA — это одна сторона, а UFC — другая. Пожалуйста, освободите меня от контракта. Я уйду драться в другую страну и не буду больше драться в Америке. У меня осталось в карьере ещё два-три года. Пожалуйста, освободите меня, и я уйду в Японию, Россию и другие страны. Проведу ещё, может быть, два года, и всё, конец», — цитирует Вердума MMA Mania.